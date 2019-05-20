Ramazan eğlenceleri Fatih Mahallesi ile devam etti

Fatih Mahallesi'nde düzenlenen Ramazan etkinliğine Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediyesi Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yücel ile çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldı.

Karabük Belediyesi, ramazan ayının gelmesiyle birlikte farklı organizasyonlarla vatandaşı bir araya getiriyor. Fatih Mahallesinde düzenlenen programda Karabük Belediyesi Kent Orkestrası'nın sunduğu müzik ziyafeti büyük beğeni alırken, yarışmalarda ise miniklerin yanı sıra gençler de birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Etkinliklere katılanlara Karabük Belediyesi tarafından eski Ramazanların vazgeçilmesi olan pamuk şeker, patlamış mısır gibi çeşitli ikramlar sunuldu. Geç saatlere kadar devam eden program çocuklar için düzenlenen çeşitli eğlenceler, oyunlar ve yarışmalar ile son buldu.