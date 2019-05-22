Ramazan eğlenceleri Kayabaşı Mahallesi ile devam etti

Karabük Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ramazan etkinlikleri Kayabaşı Mahallesi'nde devam etti.

Kayabaşı (Yaylacık) Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi önünde çocuk programları ile başlayan etkinlikler gecenin ilerleyen saatlerine kadar çeşitli etkinliklerle devam etti. Karabük Belediyesi'nin hazırlamış olduğu Ramazan programları ile her mahallede Ramazan'ın coşkusu yaşanmaya başlandı. Düzenlenen programda Belediye çalışanların seslendirdikleri birbirinden güzel ilahiler dinleyenleri mest etti.

Ramazan etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Kayabaşı Mahalle Muhtarı Orhan Yavuz ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.