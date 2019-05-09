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Ramazan etkinlikleri çocuklardan yoğun ilgi

Karabük Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayı dolayısı ile bir ay boyunca düzenlenen programlara çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.


Bayır Mahalle Sosyal Yaşam Merkezi önünde ki programa çocuklar başta olmak üzere mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Etkinliklerini vatandaşların ayağına getiren Karabük Belediyesi sunduğu hizmetlerle Ramazan ayının daha huzurlu, güvenli ve mutlu geçmesine önemli katkılarda bulunuyor.


Ramazan etkinliklerinin kendi mahallelerinde düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifaden eden mahalle sakinleri, çocuklarla birlikte çok güzel bir gece geçirdiklerini ve çocuklara böylesine güzel bir eğlenceyi sundukları için Karabük Belediyesine teşekkür ettiklerini ifade ettiler.


Programda sınırsız ikramlarda bulunulurken, minikler her zamanki gibi kendileri için düzenlenen yarışmalarda kıyasıya yarıştı.

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