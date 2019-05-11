Ramazan etkinlikleri Kapullu Mahallesinde devam etti

Karabük Belediyesi, ramazan etkinlikleri kapsamında her mahallede bir eğlence düzenliyor. Kapullu Mahallesi'nde düzenlenen ramazan etkinliğine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Kapullu Mahallesi Muhtarı Kadir Kuyupınar ile çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşlara pamuk şeker ve patlamış mısır gibi çeşitli sınırsız ikramlarda bulunuldu. Çocuklara yönelik oyun ve yarışmalarla devam eden programda Karabük Belediyesi, Kapullu Mahallesi'ndeki vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.