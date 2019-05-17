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Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor

Karabük Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri Kılavuzlar Mahallesi ile devam etti.

Karabük Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri Kılavuzlar Mahallesi ile devam etti.


Karabük Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında her gün bir mahallede eğlence düzenliyor. Kılavuzlar Mahallesi'nde düzenlenen Ramazan etkinliğine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Kılavuzlar Mahallesi Muhtarı Mithat Gümüş ile çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.


Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan Ayı etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara pamuk şeker ve patlamış mısır gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu. Program çocuklara yönelik oyun ve yarışmalarla devam etti.

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