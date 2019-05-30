Ramazan etkinlikleri Yeni Mahalle ile devam etti

Karabük'te her akşam farklı bir mahallede düzenlenen ramazan etkinliklerinde çocuklar kadar büyüklerde doyasıya eğleniyor.

Yeni Mahalle Sosyal Yaşam Merkezi önünde düzenlenen etkinliğine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Karabük Merkez Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Özen, Yeni Mahalle Muhtarı Recep Akay, çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

Her gün bir mahallede düzenlenen mahalle şenlikleri ile hoşça vakit geçiren minikler, düzenlenen yarışmalarda da ter döküyor. Ücretsiz ikramların olduğu etkinlik, çocuklara yönelik oyun ve yarışmalar ile geç saatlere kadar devam etti.