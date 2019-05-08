Ramazan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğleniyor

Karabük Belediyesi'nin hazırlamış olduğu programlar ile her mahallede ramazan ayı coşkusu yaşanmaya başladı.

Miniklerin doyasıya eğlendiği, zaman zaman büyüklerinde eğlencelerde miniklere eşlik ettiği ramazan etkinliği Namık Kemal Mahallesi'nin ardından Öğlebeli Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Çocuklar etkinlik kapsamında düzenlenen çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma ve halat çekme oyunu gibi geleneksel oyunlarda birbirleri ile kıyasıya mücadele etti. Ramazan etkinliğine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Öğlebeli Mahalle Muhtarı Mustafa Akyürek ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Ramazan ayına uygun etkinlikler planladıklarını ifade eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Ramazan kültürünü çocuklarımıza tanıtmak için çocuk etkinlikleri organize ederek mahallelerimize taşıyoruz. Çocukların coşkusu bizleri de mutlu ediyor. Onlar her şeyin en iyisine, en güzeline layık” dedi.

Etkinlik çocuklara dağıtılan ücretsiz ikramlarla sona erdi.