Rektör Polat, 4 ülkenin Ankara büyükelçilerini ziyaret etti

Dr. Refik Polat, Kazakistan, Irak, Pakistan ve Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçileri'ni ziyaret etti.

Yaptığı uluslararası iş birlikleriyle son yıllarda adını daha fazla duyuran Karabük Üniversitesinde uluslararası öğrenci sayısı 6 bini aştı. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat bu alanda yapılan iş birliklerinin daha da arttırılması için büyükelçi ziyaretlerine devam ediyor. Rektör Polat 2018'in Aralık ayında başladığı büyükelçilik ziyaretleri kapsamında bugüne kadar 11 ülkenin Ankara büyükelçisini ziyaret etti.

Bu haftaki ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile bir araya gelen Rektör Polat, Karabük Üniversitesinde eğitim alan uluslararası öğrenciler hakkında bilgi verdi. Görüşmede Karabük'ün güvenli bir şehir olduğuna vurgu yapan Rektör Polat, Kazakistan'dan daha çok öğrencinin Karabük Üniversitesinde eğitim alması konusunda Büyükelçi ile fikir alış verişinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın bir sonraki durağı ise Irak'ın Ankara Büyükelçiliği oldu. Burada Büyükelçi Dr. Hussain Mahmood Alkhateeb ile görüşen Rektör Polat, Büyükelçi'ye geçtiğimiz ay Kerkük Üniversitesine yaptığı ziyaret hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Alkhateeb, Irak hükümetinin Iraklı öğrencilerin Türkiye'deki devlet üniversitelerinde eğitim almalarını desteklediklerini belirterek, bu öğrencilerin daha çok sağlık bilimleri ve mühendislik alanlarını tercih ettiklerini ifade etti.

Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi ile de bir araya gelen Rektör Polat, Pakistan'da YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) sınavı yaparak daha fazla Pakistanlı öğrencinin Karabük Üniversitesinde eğitim almalarına imkan tanıyacaklarını söyledi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın son ziyareti Türkmenistan Büyükelçiliğine oldu. Burada Büyükelçi Işankuli Amanlyev ile görüşen Rektör Polat, Karabük Üniversitesine en fazla öğrenci gönderen ülkelerin başında Türkmenistan'ın geldiğini belirtti.

Ziyaretlerde Rektör Polat, büyükelçilere Karabük Üniversitesi ve Safranbolu'yu temsil eden çeşitli hediyeler taktim etti.