Rektör Polat Basın Bayramı'nı kutladı

Dr. Refik Polat, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla mesajı yayımladı. Rektör Polat, mesajında, basının, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı konumunda olduğunu belirtti.

Gazetecilik mesleğinin haber alma ve aktarmada çok geniş kitleleri etkilemekte, çoğunlukla yönetim ve halk arasındaki iletişimi sağlamakta olduğunu ifade eden Polat, şunları kaydetti.

"Bu nedenle basın çalışanlarının üstlendiği görev ve sorumluluk önemlidir. Etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, toplumun hassasiyetlerine özenli bir şekilde doğru haber yapan basın mensuplarının, farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde önemli bir sorumluluğu ve payı vardır. Gerek ülkemizin gerekse Karabük ilimizin ve üniversitemizin hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının üniversitemiz için olumlu yönde gelişmesine, basın mensuplarının gösterdikleri gayret ve duyarlılık büyük katkı sağlamaktadır. Her türlü zor şartlar altında meydana gelen olayların kamuoyuna duyurulması, halkın bilgilendirilmesi ve aydınlatılması görevini yerine getiren, değerlere saygılı, objektif bakış açısı ile demokrasimiz adına son derece önemli bir sorumluluk üstlenen tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."