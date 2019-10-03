Rektör Polat, Belarus'ta iş birliği protokolü imzaladı

Dr. Yekta Saraç, Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Igor Karpenko'nun daveti üzerine, iki ülke arasında yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanındaki iş birliği konularını müzakere etmek üzere Belarus'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Başkan Saraç'a YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er'in yanı sıra Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile Gebze Teknik, İstanbul Medeniyet ve Selçuk Üniversitesi Rektörleri de eşlik etti.

Belarus ziyaretinin ilk gününde YÖK Başkanı Saraç ile Belarus Eğitim Bakanı Karpenko arasında, iki ülke arasında yükseköğretim alanında işbirliğine yönelik 2016 yılında imzalanmış olan Mutabakat Zaptının uygulanma yollarının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Alanında İş birliğini Geliştirme Protokolü imzalandı

YÖK Başkanı Saraç ile Belarus Eğitim Bakanı Karpenko, “Belarus-Türk Üniversiteleri Ortak Forumu”nun açılışına katılarak 2020-2021 yılları için “Belarus Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğini Geliştirme Protokolünü” imzaladılar.

Foruma Türkiye tarafından Karabük Üniversitesinin de aralarında bulunduğu beş üniversite katılırken, Belarus tarafından ise on iki üniversite yer aldı. Forum çerçevesinde iki ülke üniversiteleri arasında çeşitli alanlarda işbirliğini içeren protokoller de imzalandı.