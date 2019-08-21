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Rektör Polat, KBÜ'nün yeni öğrencileri ve aileleriyle buluştu

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Refik Polat, YKS 2019 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Karabük Üniversitesine kayıt yaptırmaya gelen yeni öğrencilerle ve aileleriyle çorba içti.


Dr. Refik Polat ve üniversite yönetimi, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Karabük Üniversitesini kazanan öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldi. 19 Ağustos Pazartesi günü itibariyle Karabük Üniversitesini kazanan ve aileleriyle kayıt yapmaya gelen öğrencilere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından çorba ikramı yapılıyor. Kayıtların ikinci gününde Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile üniversite yönetimi de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı önünde bulunan standa gelerek yeni kayıtlı öğrencilere ve ailelerine eşlik etti.Sıcak karşılamadan duydukları memnuniyeti ifade eden üniversite öğrencileri ve aileleri ise üniversite yönetimine teşekkür etti.

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