Rektör Polat, Kerkük Üniversitesini ziyaret etti

Dr. Refik Polat, Irak'ın önde gelen yükseköğretim kurumlarından Kerkük Üniversitesini ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Irak'ın önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olan Kerkük Üniversitesini ziyaret ederek, Kerkük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abbas Hasan Taqi ile bir araya geldi.

Akademisyen ve öğrencilerinin çoğunluğunun Türkmen olduğu Kerkük Üniversitesi ile öğrenci ve akademisyen değişimi konusunda iş birliği yapılması kararına varılan görüşmede ayrıca, ilki Kerkük Üniversitesinde ikincisi ise Karabük Üniversitesinde yapılmak üzere, “Irak'ta Osmanlı İzleri” sempozyumu düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kerkük Üniversitesinde bulunan 17 fakültenin dekanlarının da yer aldığı görüşmelerde, Kerkük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencilerinin bir veya iki yıl süre ile Karabük'te eğitim ve staj yapmaları amacıyla hukuken gerekli çalışmaların yapılması konusunda görüş birliğine varıldı. Yine görüşmeler sırasında Kerkük Üniversitesi öğrencilerinin Karabük Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora eğitimi almaları için kontenjan artırılması kararı alındı.

Kerkük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abbas Hasan Taqi, 2017'nin Şubat ayında Karabük Üniversitesini ziyaret etmiş, bu görüşmeler neticesinde iki üniversitenin iş birliğini daha da artırması yönünde karar çıkmıştı. Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın Kerkük Üniversitesine yaptığı ziyaret ise ilk görüşmede alınan iş birliği kararının daha da genişletilmesi yönünde önemli bir adım oluşturuyor.

Ziyarette Rektör Polat'a Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar da eşlik etti.