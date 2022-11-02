Rektör Polat Malezya'da görüşmeler yaptı

Dr. Refik Polat akademik iş birlikleri çerçevesinde Malezya'da görüşmeler gerçekleştirdi.

12. UTM Üniversite Başkanları Forumu 2022 (UTM-UPF 2022) amacıyla Malezya'ya giden Rektör Polat; Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Malezya Teknoloji Üniversitesi (UTM), Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsüne ziyaretler gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Malezya Teknoloji Üniversitesi (UTM) Coğrafi Bilgi Sistemleri Profesörü Alias Abdul Rahman ve Sivil Mühendislik Fakültesi Sivil Mühendislik Profesörü Nordin Bin Yahaya ile görüştü. Görüşmede Karabük Üniversitesi hakkında bilgiler veren Rektör Polat ”Misafirperverliğinizden dolayı çok memnun oldum. Malezya çok sevdiğim bir ülke. Akademik iş birlikleri ile iki üniversite arasındaki bağın kuvvetleneceğine de eminim” dedi.

Polat, Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel'e makamında nezaket ziyaretinde bulunarak KBÜ ve Malezya Üniversiteleri arasındaki akademik iş birlikleri ve yeni projeler hakkında bilgiler verdi.

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akmal Khuzairy Bin Abd. Rahman ile görüşen Polat, toplantıda KBÜ'nün uluslararası başarılarından bahsetti.

Polat, Malezya Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsüne de akademik iş birlikleri ve faaliyetler çerçevesinde ziyaret gerçekleştirdi. Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Ömer Altun “ Dr. Refik Polat'ı enstitümüzde ağırladık ve faaliyetlerimiz hakkında bilgiler verdik. Rektöre nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Refik Polat'a Malezya ziyaretinde Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan eşlik etti.