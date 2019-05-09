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Rektör Polat, ödül kazanan öğrencileri tebrik etti

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Refik Polat, çeşitli üniversitelerde düzenlenen proje yarışmalarına katılarak ödüllerle dönen Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerini tebrik etti.


Dr. Refik Polat çeşitli üniversitelerde düzenlenen proje yarışmalarına katılarak ödüllerle dönen Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerini makamında kabul ederek, tebrik etti.


Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencileri bitirme ödevi kapsamında yaptıkları projelerle katıldıkları yarışmalarda önemli başarılar elde etti. Rektör Prof. Dr. Refik Polat ta ödül alan öğrencileri ve öğrencilerin proje danışmanı Dr. Ögr. Üyesi Caner Özcan'ı makamında kabul ederek, tebrik etti.

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