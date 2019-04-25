Rektör Polat, Özbek öğrencilerle bir araya geldi

Özbekistan Ali Şir Nevai Üniversitesinden bir grup öğrenci, Karabük Üniversitesini ziyaret ederek, KBÜ'de eğitim alan Özbekistanlı öğrencilerle Özbek pilavı pişirdi.

Özbekistan'da bulunan Ali Şir Nevai Üniversitesinden bir grup öğrenci, aynı üniversiteden Özbek Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnaz Jorayeva önderliğinde Karabük Üniversitesini (KBÜ) ziyaret ederek, KBÜ'de eğitim gören Özbekistanlı öğrencilerle Özbek pilavı pişirdi.

İki üniversite arasında yapılan iş birliği kapsamında, KBÜ'de eğitim alan Özbekistanlı öğrencilerle kaynaşma adına yapılan etkinlikte öğrenciler pişirdikleri Özbek pilavını, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve orada bulunan konuklara ikram etti. Rektör Polat ve konukların beğenisini kazanan Özbek pilavının malzemelerini Özbek öğrenciler Özbekistan'dan beraberinde getirdi. Program sonunda Doç. Dr. Jorayeva ile birlikte KBÜ'de çalışan Özbek akademisyenler; Prof. Dr. Nadirhan Hasan, Dr. Öğr. Üyesi Saidbek Boltabayev, Doç. Dr. Ziyadullah Yusupov, Doç. Dr. Selim Sağıroğlu ile Kastamonu Üniversitesinden Doç. Dr. Azadbek Karomatov teşekkür ederek, Rektör Polat'a Özbekistan kültürüne ait “Çapan” (milli kaftan) ve “Döppi” (milli takke) giydirdi. Rektör Polat da Özbekistanlı öğrencileri ve akademisyenleri KBÜ'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.