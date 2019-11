Rektör Polat, "Uluslararası Yüksek Eğitim Zirvesi"ne katıldı

Dr. Refik Polat, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Yüksek Eğitim Zirvesi'ne katıldı. Zirvede Rektör Polat'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü öğretim görevlisi Oya Önalan eşlik etti.

Uluslararası iş birliği ağını tüm kıtalara yaymak isteyen Karabük Üniversitesi, dünya üzerindeki farklı ülkelerde düzenlenen uluslararası fuarlara katılmaya devam ediyor.

Başkent Cape Town'da düzenlenen “Uluslararası Yüksek Eğitim Zirvesi”ne katılan Rektör Polat ve heyeti, yeni iş birlikleri için görüşmeler yaparak, KBÜ'yü tanıttı. Zirve süresince gerçekleştirilen görüşmelerde ayrıca Türk yükseköğretim sistemini tanıtan KBÜ heyeti, uluslararası öğrenci alımı ve Mevlana Değişim Programı anlaşmaları için ön mutabakatlar yaptı.

Toplamda 38 farklı ülkeden 164 yükseköğretim ve kamu kurumu temsilcisinin yer aldığı zirvede, Türkiye'den KBÜ ile birlikte toplamda 7 üniversite hazır bulundu.

Zirveden önce Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen üniversiteleri; University of the Witwatersrand, Nelson Mandela University, University of South Africa, University of Pretoria, University of Western Cape ve Stellenbosh University'e ziyaretler gerçekleştiren Rektör Polat, söz konusu üniversitelerle akademik iş birliği konularını görüşmüştü.