Rektör Polat, Ürdün Büyükelçisini ziyaret etti

Dr. Refik Polat, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail Issa Rifaie'yi ziyaret etti. Görüşmede ikili iş birliklerinin artırılması ve Karabük Üniversitesinde okuyan Ürdünlü öğrenciler ele alındı.

Karabük Üniversitesinin 50 bini aşan öğrenci sayısının 6 bin 500'e yakın olan kısmının uluslararası öğrencilerden oluştuğunu belirten Rektör Polat, Karabük Üniversitesinin en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversitelerden biri olduğunu ifade etti.

Karabük Üniversitesinde eğitim alan Ürdünlü öğrenciler hakkında da bilgiler veren Rektör Polat, Ekim ayında Karabük Üniversitesindeki Ürdünlü öğrencilerin düzenlediği “Ürdün'den Türkiye'ye Kardeşlik Köprüsü” programına katılımından dolayı Büyükelçi'ye teşekkür etti.

Rektör Polat'ın kendisini ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Rifaie, Ekim ayında Karabük Üniversitesine yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, “Karabük Üniversitesinde yüzden fazla Ürdünlü öğrenci olduğunu duyduğumda şaşırmıştım ama üniversiteyi görünce Ürdünlü öğrencilerin neden Karabük Üniversitesini tercih ettiğini anladım.” dedi.

Karabük Üniversitesine yaptığı ziyarette Ürdünlü öğrencilerle buluşma fırsatı yakaladığını ve öğrencilerin kendisine çok iyi geri dönüşler yaptığını ifade eden Büyükelçi Rifaie, bundan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.