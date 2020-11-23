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Rektör Polat'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof.

Dr. Refik Polat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Polat, mesajında, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.


Polat, "Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, onları yetiştiren, bir ülke ve milletin geleceğini belirleyen, toplumun en önemli dinamik unsurlarıdır. Her bir öğrencisini ayrı ayrı keşfederek zihinlerde yeni bir ufuk açan öğretmenlerimizin verdiği onurlu çaba yarınların güvencesi ve gururu olacaktır. Bugünün gençleri, vatan millet sevgisiyle fedakârca görevini yerine getiren öğretmenlerimizin elinde yetişecek ve yarını şekillendirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, öğretmenlik mesleğine gönül vermiş bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

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