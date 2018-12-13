Rektör Polat'tan, Büyükelçilere ziyaret

Dr. Refik Polat, Özbekistan, Filistin ve Cibuti'nin Ankara Büyükelçilerini ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde 77 farklı ülkeden toplamda 6 binden fazla uluslararası öğrencisi bulunan Karabük Üniversitesinde eğitim alan Özbekistanlı, Cibutili ve Filistinli öğrencilerin durumları hakkında bilgiler verildi. Görüşmelerde ayrıca eğitim alanında yapılabilecek iş birliği konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

İlk olarak Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Büyükelçi'ye Karabük Üniversitesinde eğitim alan Filistinli öğrenciler hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin Filistin'in ihtiyaçlarına yönelik bölümlere yerleştirildiğini söyleyen Rektör Polat, “Şu an Üniversitemizde okuyan öğrencilerin eğitimleri bitince ülkelerine dönüp yararlı olmalarını istiyoruz.” şeklinde konuştu. Önümüzdeki süreçte Filistin'den Karabük Üniversitesine gelecek olan 170 öğrencinin işlemlerinin hızlandırılması için Büyükelçi Mustafa'dan destek isteyen Rektör Polat, ayrıca Büyükelçi'yi Karabük Üniversitesine davet etti.

Filistin'de yurt dışı eğitimi konusunda Türkiye'nin popüler hale geldiğini söyleyen Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin'deki üniversiteler ile Türkiye'deki üniversiteler arasında iş birliği yapma konusunda yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Mustafa, “Ülkemizde Türkiye mezunlarının görevlere geldiğini görünce Türkiye'nin Filistin Büyükelçisi olarak gurur duyuyorum. Bu mezunlar iki ülke arasında elçilik görevi yapmaktadır. Ülkemizde bir Bakan Türkiye mezunu, birçok üst makamlarda Türkiye mezunu vardır.” dedi.

Filistin Büyükelçiliğinin ardından Özbekistan Büyükelçiliğine geçen Rektör Prof. Dr. Refik Polat, burada Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev ile bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Refik Polat hakkında çok iyi şeyler duyduğunu belirten Büyükelçi Agzamkhodjaev, “Özbekistan üniversiteleri ile iş birliği yapmak istemeniz bizim için çok önemlidir. Özbekistan'da eğitim alanında çok büyük reformlar var, özellikle üniversite ve enstitüler ile ilgili yenilikler var. Amacımız Türkiye'deki yüksek eğitim kurumlarını Özbekistan'da tanıtmaktır. Türkiye üniversitelerinin Özbekistan'da şubeler açmasını istiyoruz. Bize inanırsanız birlikte çok iyi işler yapacağımıza inanıyoruz.” diye konuştu.

Görüşmede Karabük Üniversitesinde eğitim alan Özbekistanlı öğrenciler hakkında bilgiler veren Rektör Polat ise şunları kaydetti:

“Üniversitemizde mühendislik, uluslararası ilişkiler, işletme ve tıp alanlarında çok iyi eğitim veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi her türlü yetiştirmeye çalışıyoruz. Sadece fakültedeki eğitimle sınırlı değil ayrıca Türk edebiyatı ve tarihi konusunda da eğitimler veriyoruz. Özbek üniversiteleri ile protokoller imzaladık ve bununla alakalı olarak ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz.”

Özbekistan'da fakülte açılması konusunda iletişime geçmek istediklerini aktaran Rektör Polat, “Mühendislik ve Sağlık Bilimleri olarak açabiliriz. İlk 2 yıl öğrenciler Özbekistan'da okurlar, sonraki 2 yıl Türkiye'de okurlar. Bunun kurulması için sizlerin katkısı çok önemlidir.” diye konuştu.

Dr. Refik Polat, son olarak Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi ile bir araya geldi.

Rektör Polat, Cibuti'deki ihtiyaçlara göre yüksekokullardaki teknik bölümlere öğrenci göndermek istediklerini belirten Büyükelçi Abdillahi'ye Karabük Üniversitesi olarak destek olacaklarını söyledi.

Görüşmelerde Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Tanış da hazır bulundu.