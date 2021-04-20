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Rektör Polat'tan Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Refik Polat, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno'nun vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.


Rektör Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Üniversitemiz tarafından Fahri Doktora takdim edilen Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno'nun ülke topraklarının bütünlüğünü korurken cephede vurularak hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno'ya Allah'tan rahmet diliyor, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Çadlı öğrencilerim başta olmak üzere Çad Devletine ve halkına başsağlığı diliyorum.”

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