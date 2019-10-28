Rektör Polat'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Dr. Refik Polat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz, istiklaline sahip çıkarak milli mücadele ruhuyla kazandığı cumhuriyeti ve bağımsızlığı, bugün de attığı güçlü adımlar ve vakur duruşuyla geleceğe aynı ruhla taşımaktadır. Cumhuriyetin 100. yılına yaklaştığımız bugünlerde, bizler de vatan sevgisiyle dolu, nitelikli, ülkesinin gelişiminde ve yükselmesinde aktif rol alacak bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz. Milletçe, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine müşterek vazifeyle ulaştıracağız. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyorum."