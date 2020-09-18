İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Polat'tan Gaziler Günü mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof.

Dr. Refik Polat, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Polat, mesajında, gazilerin gurur kaynağı olduğunu belirtti.


Gazilerin kahramanlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Polat, şunları kaydetti:


"Ülkemizin topraklarını korumak ve savunmak adına, en güç şartlar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeden, büyük bir özveri ve onurla devletin ve milletin bekası için görev yaparak bu unvana ulaşan gazilerimiz gurur kaynağımızdır. Ülkemizin bağımsızlığı, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna büyük fedakarlıklar gösteren gazilerimizin kahramanlıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.