Rektör Polat'tan, Güney Afrika'nın önde gelen üniversitelerine ziyaret

Uluslararası Yüksek Eğitim Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giden Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, zirveden önce Güney Afrika'nın önde gelen üniversiteleri ile önemli görüşmelerde bulundu.

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından Times Higher Education'ın (THE) 2020 sıralamasında dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasına giren Karabük Üniversitesi, en iyi üniversiteler sıralamasında yer alan diğer üniversitelerle iş birliği ağını güçlendiriyor.

Bu kapsamda Uluslararası Yüksek Eğitim Zirvesine katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giden Rektör Polat, ziyaretten önce Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen üniversiteleri ile akademik iş birliği yapmak için görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde Rektör Polat'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Önalan da eşlik etti.

Ziyaret kapsamında sırasıyla dünyanın önde gelen üniversitelerinden University of the Witwatersrand ile THE'nın sıralamasında ilk 1000'de yer alan Nelson Mandela University, University of South Africa, University of Pretoria, University of Western Cape ve Stellenbosh University'de görüşmelerde bulunuldu.

Yapılan görüşmeler sonucunda bu üniversitelerle akademik iş birliğinin geliştirilmesi ile Mevlana Değişim Programı ve Memorandum anlaşmaları yapılması kararlaştırıldı. Görüşmelerde ayrıca Karabük Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, tez aşamasında araştırma yapmak için söz konusu üniversiteleri ziyaret etmeleri için anlaşmaya varıldı.

Rektör Polat, Türk Büyükelçiliği ve Yunus Emre Ensitüsünü ziyaret etti

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Proterya Büyükelçiliğini de ziyaret eden Rektör Polat, burada Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen ile de görüşmelerde bulundu.

Ziyaretlerinin devamında Yunus Emre Enstitüsünde de görüşmeler gerçekleştiren Rektör Polat, ayrıca Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan Türk öğrenciler, akademisyenler ve iş adamları ile de bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve ekibi bugün ve yarın ise Uluslararası Yüksek Eğitim Zirvesi'ne katılacak.