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Rektör Polat'tan HAVELSAN'a hayırlı olsun ziyareti

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Refik Polat, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, HAVELSAN Genel Müdürlüğü'ne atanan Dr. Mehmet Akif Nacar'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar'ı makamında ziyaret eden Rektör Polat, Karabük Üniversitesine ilişkin bilgilendirmede bulundu.


Ziyarette ortak proje çalışmaları, öğrenci stajları, yüksek lisans ve doktora çalışmaları gibi konular ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu. Gerekli iş birliğinin yapılması için Karabük Üniversitesi ve HAVELSAN arasında önümüzdeki günlerde protokol imzalanmasına karar verildi.


Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaret, hediye takdiminin ardından sona erdi.

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