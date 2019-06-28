Rektör Polat'tan Irak'a önemli ziyaret

Dr. Refik Polat, Irak'ta gerçekleştirilen 7. Türkiye ve Kıbrıs Üniversiteleri Fuarı'na katıldı. Rektör Polat ayrıca çeşitli üniversiteleri de ziyaret ederek ikili görüşmelerde bulundu.

Uluslararası alanda iş birliklerini günden güne artıran ve uluslararası öğrenci sayısı 85 ülkeden 6 bin 500'e ulaşan Karabük Üniversitesi, Irak'ta bu yıl 7.'si gerçekleştirilen “Türkiye ve Kıbrıs Üniversiteleri Fuarı”na katıldı.

Fuarda Karabük Üniversitesini Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile birlikte Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Taniş ile Eskipazar MYO Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Çelik temsil etti.

Irak ziyareti boyunca çeşitli temaslarda da bulunan Rektör Prof. Dr. Refik Polat ilk olarak Kuzey Irak Yüksek Öğretim Genel Müdürü Dr. Jwan J. M. Sharif ile bir araya geldi. Görüşmede ikili alanlarda yapılabilecek iş birlikleri ele alındı. Devamında Erbil Politeknik Üniversitesini ve Erbil Türk Konsolosluğunu ziyaret eden Rektör Polat, Politeknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Jawdat Jaafar Khatap ve Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile görüşmelerde bulundu.