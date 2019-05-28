Rektör Polat'tan KBÜ'nün 12. kuruluş yıl dönümü mesajı

Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesinin 12'nci kuruluş yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat mesajında şu ifadelere yer verdi: “29 Mayıs 2007 yılında kurulan Karabük Üniversitesi, nitelik ve nicelik bakımından sürekli gelişen, topluma her anlamda katkı sağlayan, üniversite-sanayi iş birliği noktasında örnek olan ülkemizdeki öncü üniversitelerinden biri haline gelmiştir.Şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik yaptığı bilimsel çalışmalar ve projelerle bir yandan ülkemizin endüstriyel ve bilimsel gelişimine katkı sunan Karabük Üniversitesi, bir yandan da ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen kongre ve panellerle, sahip olduğu 6 bin 500 uluslararası öğrencisiyle adını dünyaya duyurmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Karabük Üniversitesi ailesi adına Üniversitemizin kuruluşunun 12. yıl dönümü ile İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, üniversitemizin bugünlere gelmesinde büyük katkıları olan kıymetli mesai arkadaşlarıma, üniversitemizin akademik ve idari personeline, yöneticilerine, kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerine, sivil toplum örgütlerine, kıymetli Karabüklülere, sanayicilerimize, üniversitenin gelişmesi ve kalkınması için her ne şekilde olursa olsun katkı sunan herkese teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

KBÜ Rektörlüğüne yeniden atanan Polat, “Son olarak, şahsımı Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başta olmak üzere, YÖK Başkanımız Sn. Prof. Dr. Yekta Saraç'a, kıymetli YÖK üyelerimize ve bu süreçte desteklerini bildiren herkese şükranlarımı sunuyor, geçmiş dönemimizde olduğu gibi önümüzdeki dört yıllık süreçte te üniversitemize, şehrimize ve ülkemize daha çok ve hayırlı hizmetler yapabilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.