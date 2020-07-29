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Rektör Polat'tan Kurban Bayramı mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof.

Dr. Refik Polat, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Polat, mesajında, Karabük halkının bayramını kutladı.


Polat, "Ortak milli ve dini değerler etrafında kenetlendiğimiz, birlik ve beraberliği, yardımlaşma ve dayanışmayı zirvede yaşadığımız bu anlamlı günlerde Kurban Bayramı'nı karşılamanın mutluluğu içindeyiz. Manevi değerlerimizi hatırladığımız, karşılıksız sevgi ve kardeşliği en yüksek düzeyde hissettiğimiz bu özel zamanların, kuşaktan kuşağa taşınması ve yaşatılması temennimizdir. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, farklı coğrafyalarda yaşayan Müslüman kardeşlerimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, kardeşlik, hoşgörü getirmesi ümidiyle, başta milletimiz olmak üzere bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder, esenlikler dilerim" dedi.

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