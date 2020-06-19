İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Polat'tan, Sağlık Bakanlığı'na ziyaret

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof.

Dr. Refik Polat, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven'i makamında ziyaret ederek, “Afiliasyon Protokolü” imzalandı.


KBÜ rektörü Polat, Ankara'da Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünde bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi. Rektör Polat, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven ile bir araya geldi.


Görüşmeler kapsamında Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi arasında “Afiliasyon Protokolü” imzalandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.