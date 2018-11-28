Rektör Şahin'e veda yemeği düzenlendi

Dr. Bünyamin Şahin için veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dr. Bünyamin Şahin için veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Prof. Dr. Bünyamin Şahin'e rektörlük hayatında başarılar dileyen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, “Bünyamin Hocam ile 2016 yılının Şubat ayında Sudan'da bir konferansta tanıştım. Orada kendisinin sıra dışı bir insan olduğunu fark ettim. Tanışmanın ardından iletişim halinde olmamız devam etti. Telefon ile süren konuşmalarımızdan sonra kendisine dekanlık teklif ettim, o da kabul ederek buradaki işlerin ucundan tuttu. Allah yeni görevinde muvaffak etsin, bahtı açık olsun. Karabük kaybetti, Tokat kazandı” dedi.

Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise Karabük Üniversitesinde görev yaptığı süre boyunca çok şey öğrendiğini ifade ederek, “Burada göreve başlayalı 21 ay oldu, 5 aydır da rektör yardımcısıyım. Kader bize hangi yolu çiziyorsa onun üzerinden gidiyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat'tan ve üniversiteden çok şey öğrendim” diye konuştu.

Tıp Fakültesi ve diğer birimlerle de çok iyi ilişkilerinin olduğunu söyleyen Prof. Şahin şunları söyledi: “Benim daha önce de rektör yardımcılığı gibi idari görevlerim oldu ama burada Refik Hocamdan çok şey öğrendim. Üniversitenin yönetilmesinde iletişimin gücünü, sorunların problem haline gelmeden nasıl çözüldüğünü öğrendim. Bu yüzden Rektörümüze minnettarım. Burada hep güzel günlerim oldu ve kimseyi kırmak istemedim, bilmeyerek kırdıysam hakkınızı helal edin. Sizlerle Karabük'te sevinçli ve üzüntülü günler yaşamış bir kardeşiniz, arkadaşınız artık Tokat'ta Rektör olarak bulunuyor. Karabük'teki herkese kapımız açık. Hepinize çok teşekkür ederim.”

Veda konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'e çiçek ve hediye takdiminde bulundu.