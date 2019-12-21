Resmi belgede sahtecilik yapan 3 ki?i tutukland?

Karab?k'te resmi belgede sahtecilik ve nitelikli doland?r?c?l?k yapt??? tespit edilen 1'i kad?n 3 ??pheli ??kart?ld?klar? mahkemece tutukland?.

Edinilen bilgiye g?re, Emniyet M?d?rl??? Ka?ak??l?k ve Organize Su?larla M?cadele (KOM) ekipleri Karab?k dahil olmak ?zere 5 ilde resmi belgede sahtecilik ve nitelikli doland?r?c?l?k olaylar?n?n ??phelisi olarak belirlenen 3 ki?i i?in ?al??ma ba?latt?. Yap?lan ara?t?rmada ileti?im merkezi bayilerinden kendileri ve harici ki?ilerin foto?raflar? ile haz?rlad?klar? sahte kimlik belgeleri ile GSM hatt? ve hat ?zerine cep telefonu ald?klar? tespit edilen B.K., G.D. ve M.T. isimli ??pheliler yakalanarak g?zalt?na al?nd?. ??phelilerin konaklad?klar? otelde ve ara?lar?nda yap?lan aramada, 45 adet yeni tip sahte s?r?c? belgesi, 21 adet sahte kimlik belgesi, 3 bin 290 TL para, 60 adet sahte kimlik/s?r?c? belgesi yap?m?nda kullan?lan bo? kart, 14 adet ?e?itli firmalardan al?nm?? kutusu a??lmam?? ak?ll? cep telefonu, ?ah?slar?n kullan?m?nda bulunan 10 adet cep telefonu, 1 adet ak?ll? saat, 2 adet bluetooth kulakl?k, 86 adet sim kart, 10 adet telefon faturas?, 1 adet kimlik ve s?r?c? belgesi bas?m?nda kullan?lan cihaz, 3 adet foto?raf kesme aparat?, 1 adet foto?raf kesici ?zel makas, 3 paket foto?raf ka??d?, 1 adet laptop, 2 adet yaz?c?, 1 adet drone, 2 adet modem, 1 adet i? rengi k?rm?z? ?slampa, 1 adet g?venlik kameras?, 15 adet m?h?rl? bas?ma haz?r n?fus c?zdan ka??d?, 21 adet sahte kimlik bas?m?nda kullan?lan n?fus c?zdan? jelatini, 16 adet sahte s?r?c? belgesi bas?m?nda kullan?lan ?zerinde m?h?r ve say?lar bulunan eski s?r?c? belgesi jelatini, 23 adet sahte s?r?c? belgesi bas?m?nda kullan?lan yeni tip s?r?c? belgesi jelatini, 1.05 gram skunk maddesi ve i?erisinde metamfetamin i?ilmi? olan 3 adet bong ?i?esi ele ge?irildi.

Resmi belgede sahtecilik, nitelikli doland?r?c?l?k ve uyu?turucu madde bulundurmak ve kullanmak su?lar?ndan haklar?nda adli i?lem yap?lan ??pheliler emniyetteki i?lemlerinin ard?ndan ??kar?ld?klar? mahkemece tutukland?.