Restorasyonu tamamlanan 23 tescilli yapının açılışı yapıldı

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde restorasyonu tamamlanan Asmaaltı Sokak'taki 23 tescilli yapının açılışı yapıldı.

Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile Asmaaltı Sokak'ta restorasyonu tamamlanan 23 tescilli yapının açılışı için tören düzenlendi. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivaline denk getirilen açılışa Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Vali Fuat Gürel, Asmaaltı Sokak'taki dükkanların sadece turistik yer olmadığını, dükkanların tamamının işlevsel halde olduğunu belirterek, Safranbolu gibi bir şehirde her ay etkinlik olması gerektiğini söyledi.

Safranbolu'nun kültürel anlamda çok zengin olduğunu ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, hem soyut hem somut eserlerimizin tanıtımını pazarlamasını çok iyi yapamıyoruz. Bununla ilgili çok önemli çalışmaların yapılması gerektiğini anladık. Bu tür sokakların gelecek nesillere aktarılması, tamir edilerek yaşamlarının daha uzun sürmeleri önemli” diye konuştu.

Köse, bu proje için 904 bin TL olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından tescilli yapıların açılışı yapıldı. Vali Gürel ve beraberindeki protokol üyeleri restore edilen dükkanları gezdi.