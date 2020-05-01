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Ruhsatsız işyerini kumarhaneye çevirenlere polis baskını

Karabük’te ruhsatsız olan bir işyerinde kumar oynatıldığına dair ihbar alan polis ekiplerinin baskında çok sayıda kumar malzemesi ile 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te ruhsatsız olan bir işyerinde kumar oynatıldığına dair ihbar alan polis ekiplerinin baskında çok sayıda kumar malzemesi ile 2 kişi gözaltına alındı.


İhbar üzerine harekete geçen Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri M.Ö ve S.M isimli şahsıların bulunduğu binaya baskın yaptı. Baskında binanın çok bölmeli odalardan oluştuğu, odaların içerisinden diğer bölümlere geçildiği, bina içerisinde bir bölümün oyun oynanması için hazır hale getirildiği ve 2 adet oyun masasının bulunduğu, salon kısmında ise 3 adet oyun masasının bulunduğu belirleyen polis ekipleri incelemesinde, çok sayıda poker pulu, barbut zarı ve iskambil destesi ile kumar araç gereçleri ele geçirildi.


Ekipler ayrıca bina içindeki çelik kasa içerisinde 74 adet 9 milimetre çapında, 6 adet 7,65 milimetre çapında olmak üzere toplam 80 adet tabanca mermisi ile bir adet ruhsatsız tek kırma tabir edilen av tüfeği ele geçirildi. Ruhsatsız işyerini kumarhaneye çeviren M.Ö. ve S.M. isimli şahıs hakkında “Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama”, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem, ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 2521 sayılı kanun kapsamında idari para cezası uygulanmak suretiyle emniyete getirildi.

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