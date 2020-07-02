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Rukiye nineyi alevlerin arasından köylüler camdan çıkararak kurtardı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yanan iki katlı evde yaşayan 96 yaşındaki yaşlı kadını komşuları alevlerin arasından camdan çıkararak kurtardı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yanan iki katlı evde yaşayan 96 yaşındaki yaşlı kadını komşuları alevlerin arasından camdan çıkararak kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Davutobası köyünde 96 yaşındaki Rukiye Gündüz ve oğlu Mehmet Ali Gündüz'ün yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların haber vermesiyle yangına ilk olarak köye ait tankerle müdahale edilirken, Safranbolu Belediyesi itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.


Yaşlı kadının evde yangından habersiz olduğunu gören komşuları pencerenin korkuluğunu kırarak, yaşlı kadını yangından son anda kurtardı.


Evi saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaşlı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yanan ev kullanılmaz hale gelirken, Rukiye Gündüz ve oğlu Mehmet Ali Gündüz'ün iki gün önce İstanbul'dan geldikleri, yangın sırasında yaşlı kadının oğlunun evde olmadığı öğrenildi.


Yaşlı kadını kurtaranlardan Ahmet Yalçın, "Yangın çıkan odada buzdolabı var, büyük ihtimalle buzdolabından çıktı. Oğlu evde yok, kadında evde yalnız benim de süt annem olur, korkulukları kırarak çıkardık. Kadının bir şeyi yok, kurtardık" dedi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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