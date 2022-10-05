Ruslar gemi ile geldi Safranbolu'ya hayran kaldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen 66 Rus kafilesi tarihi kente hayran kaldı.

Rusya'dan demir alan ve İstanbul'un ardından Amasra limanına ulaşan Astoria Grande adlı kruvaziyerdeki 66 Rus kafilesi tarihi dokusu ile açık hava müzesini andıran Safranbolu ilçesini tercih etti.

Rehber eşliğinde 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ve Türkiye'de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde tek yer olma özelliği taşıyan Safranbolu sokaklarını ve tarihi binalarını gezen kafile kente hayran kaldı.

Dünyada ikinci ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Kristal Cam Teras'a gelen Rus turistler terasta bol bol fotoğraf çekerken bir Rus çift Cam Teras üzerinde Latin dansı yaparak video çekti. Zipline deneyimini de yaşayan turistler sonrasında Çikolata Müzesi'ni ziyaret etti. Orada çikolata ve lokum satın alan kafile daha sonrasında Tarihi Çarşı'yı gezdi. Aralarında Rus sosyal medya fenomenlerinin de olduğu turistler tarihi sokaklarda bol bol fotoğraf ve video çekerek tarihi kenti takipçileri ile paylaştı.

Daha önce böyle bir yerde bulunmadığını söyleyen Rus turist, “İnternette görmüştüm ve ilgimi çekmişti. İnsanlar böyle bir şeyin yüksekliğinden korkuyordu genelde. Hiç böyle bir yerde bulunabileceğimi düşünmemiştim. Geldiğimde etkilendim. Doğa, teras, atmosfer çok güzel. Bayıldım” dedi.

Rus turist, sahil tatilinden daha güzel bir tatil olduğunu belirterek “İnsanlar sıcak bir ülkeye geldikleri zaman sadece kum ve palmiye görüyor ama buraya gelince etkileniyor. Sahilde tembel bir tatil olurken burada farklı duygular uyanıyor sizde. Çok daha güzel ve etkileyici oluyor” diye konuştu.

Rus turistler vatandaşlarını Karadeniz'i keşfetmeye davet etti

İlk defa Safranbolu'ya geldiğini ve çok beğendiğini ifade eden bir kadın Rus turist ise, “Çok sempatik ve otantik bir şehir. Daha çok beğendiğim kısmı ise buradaki insanların gülümsemesi ve bize misafirperver bir şekilde davranması” şeklinde konuştu.

Kadın Rus turist ayrıca turizmin sadece deniz, kum ve güneş demek olmadığını belirterek, “Türkiye'de keşfedilecek çok yer var. Türkiye'ye kruvaziyer gemi ile geldik. Burada keşfedilecek çok yer olduğunu gördüm. Bütün Rus vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Türkiye'de keşfedilecek çok fazla yer var. Özellikle de gezdiğimiz bölge olan Karadeniz Bölgesi'nde. İnsanlar çok güler yüzlü ve sıcakkanlı. Herkesi buraya davet ediyorum” dedi.

Rus kafilesi akşam saatlerine kadar kenti gezdikten sonra Bartın'a geri dönüş yapacak.