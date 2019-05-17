Sabri Özgün son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak-Bartın-Karabük İl ve ilçeleri Orman Kooperatifleri Üst Birliği Başkanı Sabri Özgün tedavi gördüğü İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu.

Aynı zamanda ORKOOP Başkan Yardımcısı da olan Sabri Özgün'ün naaşı dün gece geç saatlerde ilçeye getirildi. CHP üyesi olan Özgün için bugün Cumhuriyet Halk Partisi önünde bir tören düzenlendi. Buradaki programa partililer ve sevenleri katıldı. Özgün'ün cenazesi daha sonra Yenice Merkez Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazından ardından Hisar Köyünde aile mezarlığına toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karabük Valisi Fuat Gürel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İl Jandarma Komutanı J.K. Albay Ali Sefa Yılmaz, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Yenice Kaymakam vekili Vali Yardımcısı Barboros Baran, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Zonguldak-Bartın- Karabük İl ve ilçeleri Orman Kooperatifleri Üst Birliği yöneticileri, orman teşkilatı, siyasi parti il ve ilçe başkanları, STK başkanları ve Yenice halkı katıldı.

Sabri Özgün'ün geçmişi

1949 yılında gözlerini dünyaya açan Sabri Özgün, Hisar ve Ülkü İlkokulu'nda, Karabük Demir Çelik Ortaokulu'nda öğrenim gördü. 1971 yılında girdiği sınavı kazanarak Orman İşletmesi'nde memur oldu. Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Alaplı, Devrek ve Yenice Orman İşletmeleri'nde çalıştı. 1991'de Ulus'a, 1994 yılında Karabük'e tayin edildi. 1994 yılında emekli olduktan sonra CHP'ye üye olan Sabri Özgün, CHP İl Yönetim Kurulu üyeliğinde de bulundu.Emekli olduktan sonra Hisar Kooperatifi Başkanlığını üstlenen Sabri Özgün, uzun yıllar bu görevi yaptı. Daha sonra 12 Eylül sonrası kurulmuş, ancak işlevini yitirmiş bir durumda olan Zonguldak-Bartın- Karabük İl ve İlçeleri Üst Birliği'ninin başkanlığını alarak yeniden canlanmasını sağladı. Şu anda Türkiye'nin en önemli bölge birliklerinden birisi olan birlik üyeliği sırasında da orman köylüsünün merkez örgütü olan ORKOOP'un kurulmasına da öncülük etti.Okul ve camii derneklerinde spor kulüplerinde de görev alan Sabri Özgün 1999 yerel seçimlerinde CHP listesinden il genel meclis üyeliğine seçildi. Meclisteki tek CHP'li olarak daimi encümen üyesi olarak görev aldı ve Yenice'nin köylerinin asfaltla tanışmasına katkı sağladı.1968 yılında Bayan Hanife Özgün'le yaşamını birleştiren Sabri Özgün'ün bu evlilikten üç çocuğu oldu.

Orman köylüsünün hak ve hukunu koruma anlamında büyük mücadeleler veren Sabri Özgün, Yenice'de dikili uygulamasına yol vermeyen bir duruş sergilemişti.