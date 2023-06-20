Saçmaların isabet ettiği banka olayında 3 gözaltı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir kamu bankasına saçma isabet etmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Üç gün önce Merkez Mahalle Cami Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren banka şubesinin kapı ve camlarına saçma isabet etmesine ilişkin polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Olayın meydana geldiği alandaki KGYS kameralarını incelemeye alan ekipler E.E, U.E. ve E.E. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ve E.E. savcılık ifadesinin ardından, mahkemeye çıkartılan U.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.