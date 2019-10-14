Safran geleceğe taşınıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosunun 30 bin lira olması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisinin, geleceğe taşınması amacıyla "Gençler Safranbolu Safranına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında öğrencilere seminer verildi.

Safranbolu Kaymakamlığı öncülüğünde hayata geçirilen proje faaliyetleri kapsamında Safranbolu Ünsal Tülbentçi İlk ve Ortaokul öğrencilerine, İlçe Tarı ve OOrman Müdürlüğü tarafından safran bitkisinin yetiştirilme süreçleri, ekonomik değeri, sağlık yönünden faydaları gibi bilgiler verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, projenin safran geleceğe taşınması için önemli olduğunu söyledi.

Proje kapsamında safran bitkisini detaylı tanıtmak istediklerini, bu bağlamda Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde faaliyetler yürüttüklerini ifade ede Gümüş, tüm medeniyetlerin, toplumların, şehirlerin değerlerinin olduğunu, Safranbolu'nun ise bir çok değere sahip olduğunu, safran bitkisinin de bu önemli değerlerden biri olduğunu belirtti.

Gümüş, "Bizler bu değerleri gelecek aktarmak zorundayız, bu sebeple tüm öğrencilerimizi bu konuda bilgilendireceğiz. Bütün öğrencilerimizin bir safranı olsun istiyoruz. Bu eğitimleri eğitim öğretim yılı boyunca sürdüreceğiz" dedi.

Gümüş, Safranbolu için başlatılan bu proje ve destekleri için Kaymakam Fatih Ürkmezer'e teşekkür etti.

Seminere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.