Safran üretimi ile turizmi artıracak olan “Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi tanıtıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine adını veren ve dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın ele alındığı ‘Safran Çalıştayı', “Lavanta Kokulu Safran Bahçesi” projesinin tanıtımı ile sona erdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Safran Çalıştayı' çerçevesinde Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ile paydaşlarının katkılarıyla 75 dönüm alana kurulan “Lavanta Kokulu Safran Bahçesi” ziyaret edilerek projenin tanıtımı yapıldı. Safran üretimi ile turizmin artırılmasına yönelik hazırlanan projenin tanıtım etkinliğinde konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, bölgenin safran üretiminde ülkenin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, “Böyle bir kentte çok güzel bir bahçenin yanı başında bu etkinliği düzenlemekten duyduğum memnuniyeti aktararak sözlerime başlamak istiyorum. Bu proje aslında baştan beri önemsediğimiz, değer verdiğimiz, safran üretiminde de bölgemize katkılar sunacağına inandığımız ama bunun ötesinde turizme değer katacağına inandığımız bir proje” dedi.

“Safran bölgemizin en önemli değerlerinden bir tanesi” diyen Gürel, “Hem bizler ait tarımsa ürün olarak hem de günümüz de tamamen turizme yöneldi. Turizm altyapısını geliştirmek adına hem dikiminde çok ziyaretçi kabul ettiğimiz bir ürün. Şu anda özellikle hasat kısmında da çok fazla misafir kabul ettiğimiz bir ürün haline geldi. Bu manada bölgemizin turizm kalkınmasına da katkısı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Lavanta Kokulu Safran Bahçesi'nde farklı bir uygulama yapıldığını aktaran Gürel, “Özellikle lavanta bahçeleri de birçok misafiri kabul eden altyapısı nedeniyle de burada karşımıza safranla beraber çıktı. Çok da güzel olduğunu ifade edebilirim. Lavanta Kokulu Safran Bahçemizin Safranbolu ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, yaklaşık 40 yıldır tarımsal faaliyetin yapılmadığı bahçenin koruma altına alınarak, toprak işlemesini yaptıklarını söyledi. Ayvalık, “Nisan ve mayıs aylarında lavanda fidelerini toprakla buluşturduk. Dünyanın en büyük lavanta labirentini oluşturduk. Haziran ayından ekim ayına kadar çiçek açmaya devam eden lavanta bahçemiz, önümüzdeki yıldan itibaren turizme açılacaktır. İleriki dönemlerde 'Safranın medeniyetler üzerindeki yeri' temalı müzemiz ihale aşamasındadır. 2023 Nisan ayında tamamlanması hedeflenen projenin toplam bedeli 2 milyon 394 bin TL'dir” dedi.

Konuşmaların ardından çalıştaya katkı veren akademisyenlere Vali Gürel ve protokol üyeleri tarafından plaket takdimi yapıldı. Safran hasadı ile sona eren etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, diğer kurum müdürleri, ilçe protokolü, STK temsilcileri ve akademisyenler katıldı.