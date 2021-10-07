Safranbololu'da foto safari başlıyor

Kültür turizminin artması amacıyla düzenlenen ‘UNESCO Photo Safari' projesi 8-10 Ekim tarihleri arasında Safranbolu ile devam edecek.

TUTAP Karabük İl temsilcisi Kerem Demir, Ulusal ve Uluslararası tanıtımlarıyla UNESCO miraslarına olan ilgiyi arttırmak gayesi ile düzenlenen ve Turizmle ilgili sivil toplum kuruluşlarının desteklediği Foto Safari, UNESCO'NUN 17 Kültürel Mirasını kapsayacak yarışmanın Safranbolu etabının 8-10 ekim tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

Türkiye'yi yurt içinde ve dışında daha iyi tanıtmak olduğunu ve turizm gelirlerine katkı sağlamak olduğunu kaydeden Demir, “ Türkiye'de bulunan 17 UNESCO Kültürel mirasında düzenlenen foto safari Eylül 2021 ve Mayıs 22 tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğince düzenlenen etkinliğe çok sayıda fotoğrafçı katılacak” dedi.

8-10 Ekim tarihlerinde Safranbolu'da düzenlenecek foto safari ile ilgili organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman, ise, projede bu yıl Türkiye'nin UNESCO dünya kültürel miraslarından 17 ana unsuru fotoğraflanacağını söyleyerek, "İlk etabımızı Kapadokya'da tamamladık. Fotoğraf tutkunlarının organizasyonumuza gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Kapadokya katılımcıları, çektikleri fotoğrafları 28 Eylül'e kadar organizasyon kapsamında düzenlenen ödüllü yarışmaya gönderebilecek. Türkiye'nin önemli fotoğraf sanatçılarından oluşan seçici kurulumuzun değerlendirmeleri sonucu, Kapadokya etabının sonuçları 8 Ekim'de Safranbolu'da açıklanacak. En iyi seçilen birinci fotoğrafın sahibine 5 bin, ikincisine 4 bin, üçüncüsüne 3 bin lira ödülün verileceği yarışmanın birincisi aynı zamanda 20 bin liralık büyük ödül için yarışa devam edecek” dedi.