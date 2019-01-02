UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu, 2019'a huzur içerisinde girdi.

Her yılbaşı olduğu gibi yoğun bir ziyaretçi akını olan Safranbolu'da Jandarma ve Emniyet güçleri de gereken tüm önlemleri aldı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Safranbolu'muz, ülkemizin en huzurlu kentlerinin başında geliyor” dedi. Yılbaşı günü Kaymakamlık ve Belediye, Emniyet, Jandarma kısaca tüm birimler olarak tüm noktalarda tedbirlerin alındığını, bununla beraber Zabıta Müdürlüğünün de gerekli denetimleri yaptığını kaydeden Ürkmezer, “İlçemiz huzur açısından ülkemizde ilk sıralarda yer alıyor. Bunun başlıca sebeplerinden birisi de vatandaşlarımızın bilinçli olmasıdır. Güvenlik güçlerimizin de vatandaşlarımız ile uyum içerisinde görevlerini ifa etmeleri beraberinde huzuru getiriyor” ifadelerini kullandı.

Yeni yıla girerken tatilde otellerin dolduğunu, özellikle Uzak Doğu'dan gelen misafirleri ağırladıklarını dile getiren Ürkmezer, "Yılbaşı dolayısıyla ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz için gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız ile yerli ve yabancı misafirlerimizin en iyisini yaşamaları, en iyi şekilde tatillerini geçirmeleri için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Ben bu vesile ile güzel ülkemiz başta olmak üzere Safranbolulu hemşerilerimin yeni yıllarını bir kez daha tebrik ediyor, yılbaşı tatilinde Osmanlı'nın Parmak İzi Safranbolu'muzu tercih eden yerli yabancı tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.