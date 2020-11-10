Safranbolu Ata'sını törenle andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'inci yılında, Misak-i Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin Atatürk anıtına çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, Daire Amirleri, Siyasi Parti İlçe Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonrası yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm hayatını milletine ve ülkesine adadığını belirten Başkan Köse, “Türk milletinin her alanda yücelmesi için çaba gösteren, cephelerde, siyasi alanda ve TBMM çatısı altında geçen yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan büyük bir devlet adamıdır” dedi.

Köse, konuşmasında “Dünya üzerindeki mazlum ülkelere ve onları şiddet ve baskıyla yıldırmaya çalışan egemen güçlere baktığımızda bugün Cumhuriyetimizin banisi Atatürk'ü daha iyi anlıyoruz. Bizler de omuzlarımıza yüklenen görevi başarıyla yerine getirme gayretiyle yüce milletimizin hizmetinde, özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.

10 Kasım, Türk Milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar sahip olunan değerlerin kıymetinin bilindiği, eşsiz bir eser olan Cumhuriyetin erdemlerini hayatımızda etkin kılmamız gerektiğini hatırlatan bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini, aziz hatırasını unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bağımsızlık Savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, sonsuza kadar gönlümüzde yaşatmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşları şehitlerimizi, canlarını ülkemiz için feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum'' ifadelerini kullandı.