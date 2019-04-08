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Safranbolu Belediye Başkanı Köse ilk nikahını kıydı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı Elif Köse ilk nikahını kıydı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı Elif Köse ilk nikahını kıydı.


Mazbatasını alan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse devir teslim töreninden sonra tebrikleri kabul ederken, ilk işi Emrah ve Hasret Yaşar çiftinin nikahını kıymak oldu. Çifte mutluluklar dileyen Başkan Elif Köse, “Çiftimiz bizden nikâhlarımızı kıymamızı rica ettiler, mutlu oldum. İlk nikâh törenim bir hatam olursa maruz görün. Malumunuz bizim için aile kavramı çok önemlidir. Bu nedenle çiftimizin de bu bilinçle hayatlarını idame ettireceklerini düşünüyorum. Bir kez daha mutluluklar diliyorum” dedi.

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