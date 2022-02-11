Safranbolu Belediyesi 1 yılda 130 bin çiçek üretti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediyeye ait serada 1 yılda 130 bine yakın çiçek üretimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Uygulama ve Üretim Birimi'nin 1 yıl önce başladığı faaliyetleri kapsamında 130 bine yakın çiçek üretimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçenin peyzaj bitki çeşitliliğini artırmak ve bu yöndeki ihtiyaçlarını da karşılamak amacıyla kurulan birimin amacına ulaştığını dile getirdi.

Çeşitliliğin arttığı serada aronya, morsalkım, ortanca, palmiye gibi daha pek çok çeşidin üretimine devam edildiğini aktaran Köse, "Bir yılda yaklaşık 130 bin çiçek üretimini başardık. Hali hazırda pek çok çiçek toprakla buluşturuldu. İnşallah kısa sürede filiz vermeye başlayacaklar. Başarılı çalışmalarından ötürü mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Safranbolu için her konuda üretmeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.