Safranbolu Belediyesi 55 bin yazlık çiçek tohumu ekimine başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediyeye ait serada 55 bin yazlık çiçek tohumu ekimi başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Uygulama ve Üretim Biriminde yazlık tohum ekimi başladığı belirtilerek, 1 yılı aşkın süredir çalışmalarını başarılı şekilde sürdürerek belediyenin çiçek ihtiyacından fazlasını üreten seradan yapılan satışlarla bütçeye katkı sağlandığı ifade edildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "İlk adımı attığımız günden bu yana 120 binin üzerinde çiçek üreten seramızın, böylesi önemli bir sayıya ulaşması bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Seramızda, mevsimine göre çeşitli ürünleri yetiştirmenin yanı sıra yeni ürünleri de çalışma programına alıyoruz” dedi.

Seranın deneyimli personeli ile amacına ulaştığını kaydeden Başkan Köse, "Çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Alanında uzman personelimizi kısa sürede yüksek üretim kapasitesine ulaşmalarından dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.