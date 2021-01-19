İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Safranbolu Belediyesi altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı gibi altyapı çalışmalarını sürdürüyor.


Ekipler tarafından çalışmalar kapsamında, Yeni Mahalle, Tarihi Çarşı, Atatürk Mahallesi, Musalla Mahallesi, Barış Mahallesi ve Esentepe Mahallesinde meydana gelen arızalar giderildi. Esentepe Mahallesi'nde bulunan yağmur suyu hattı çalışması devam ederken Bostanbükü, Barış Mahallesi, Musalla Mahallesi ve Esentepe Mahallesinde bulunan artıma tesislerinde ise klor ölçüm ve su kalite kontrol test analizleri gerçekleştiriliyor.


Su kaynaklı hastalıkları önleyebilmek için düzenli olarak klor ölçüm ve su kalite kontrol test analizleri yapıldığını kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “ Kentte yaşayanların sağlıklı su içmelerini sağlıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde ekiplerimiz eskiyen su hatlarını yeniliyor ve her türlü su arızasına anında müdahale ederek vatandaşımızı su kesintileri ile zor durumda bırakmamak için gayret gösteriyor ''dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.