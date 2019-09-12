Safranbolu Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çalışmaların ara vermeden devam ettiğini söyledi.

Barış Mahallesi'nde yapımı devam eden spor kompleksinde de sona yaklaşıldığını ifade eden Köse, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yoğun bir tempo ile çalışmalara başladık. Fen işleri, çevre temizliği ya da su ve kanalizasyon gibi çalışmalarda ekiplerimiz hız kesmeden vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda mesaim el verdiği süre zarfından ben de ekiplerimizin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Hem çalışmalar hakkında bilgi alıyor hem de mesai arkadaşlarımla sohbet etme fırsatı buluyorum” dedi.

Barış Mahallesi'nde yapımı devam eden spor kompleksinin inşaatının devam ettiği ve kısa bir süre sonra buranın Safranbolu'nun hizmetine sunulacağını aktaran Köse, sanayi bölgesinde yol rehabilite çalışmaları ile Aslanlar mevkisinde çevre düzenleme ve otopark çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Tüm ekibi ile birlikte Safranbolu'ya hizmet etmekten büyük onur duyduğunu kaydeden Başkan Elif Köse, "Vatandaşlarımızın da destekleri ile bıkmadan uzanmadan hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.