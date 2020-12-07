Safranbolu Belediyesi can dostlarını yalnız bırakmadı

Safranbolu Belediyesi sahipsiz hayvanlara barınmaları için kedi ve köpek evleri hizmetinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde can dostlarını yalnız bırakmıyor. Kentin birçok bölgesine ekipler tarafından bırakılan mamalar sahipsiz hayvanların beslenmelerini sağlıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde hayvansever vatandaşların, sokak hayvanlarını beslemek için yürüme mesafesinde dışarıya çıkabildiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'daki sahipsiz hayvanları vatandaşların desteği ile beslediklerini belirterek, “Kısıtlamanın olduğu günlerde sokaklara yiyecek bırakılmadığını tespit ettik. Bunun için de harekete geçtik. Can dostlarımızı aç bırakmamak için ekiplerimiz şehrin çeşitli noktalarına mama bırakmaya başladı. Sahipsiz hayvanlara imkanlarımız dahilinde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onların yaşam haklarına daima saygı duyuyor ve şehir hayatını onlarla paylaşmayı önemsiyoruz'' dedi.