Safranbolu Belediyesi doktorların gününü kutlayıp Atatürk tablosu hediye etti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları ziyaret edilerek Atatürk tablosu hediye edildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Rıza Erkan Andaç'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında hastanede çalışan hekimlere, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk tablosu hediye edilerek Tıp Bayramları kutlandı. Bu kapsamda Karabük'te bulunan hastanelerin başhekimleri de unutulmadı.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uygar Gümüşsuyu ve Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Nihat Yılmaz, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi ve Karabük Özel Medikar Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Gürol Şahin ziyaret edildi.

Özellikle son bir yıldır ülkeyi etkisi altına alan pandemi ile kahramanca mücadele eden hekimler olmak üzere tüm sağlıkçılara minnettar olduklarını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Sağlıklı toplum olabilme yolunda, nesillerin devamı için büyük önem arz eden ve yüksek sorumluluk anlayışıyla çalışan, insanı yaşatmayı amaç edinen bu saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren hekimlerimiz başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım” dedi.