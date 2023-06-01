Safranbolu Belediyesi Eğitime Destek Vermeye devam ediyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imzalanan protokolde bundan sonra üretilecek yeşil çim çit kafeslerin yapımı AHİ Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilecek.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "İlçemiz genelinde evsel nitelikli atıkların toplanmasında kullanılan konteynerlerin estetik bir görüntüye kavuşması için konteynerler yeşil çim çit kafeslerin içerisine yerleştirme çalışmalarına başlamıştık. İlk etapta Tarihi Çarşı bölgesinde yapılan bu uygulama vatandaşlarımız tarafından büyük bir ilgi ile karşılanmış ve ilçenin diğer bölgelerinde de uygulamanın devam etmesi için geri bildirimler alınmıştık" dedi.

Yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde hem estetik görüntüyü birçok noktada sağlamak hem de eğitime katkı vermek amacıyla bundan sonra üretilecek yeşil çim çit kafeslerin yapımı için AHİ Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bir protokol imzalandığını ifade eden Köse, "Bu vesile ile başarılı çalışmaları ile gurur duyduğumuz gençlerimize de destek olduğumuzu düşünüyorum. Eğitime destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.