Safranbolu Belediyesi ekipleri görev başında

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yoğun yağmur yağışının yaşandığı geçtiğimiz günlerde gece geç saatlere kadar mesai yapan ekipler, gündüz vakitlerinde de arıza giderme ve hat döşeme gibi çalışmaları gerçekleştirdiler.

Birimden yapılan bilgilendirmede, “Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeli olarak, Belediye Başkanı'mız Elif Köse önderliğinde Safranbolu'muza en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde vermeye gayret gösteriyoruz. Zaman zaman ani arızalar yaşandığından ötürü vatandaşlarımız mağdur olabiliyor ancak, tarafımıza bilgi gelir gelmez probleme olabildiğince hızlı şekilde müdahale ediyoruz. 7/24 anlayışı ile görev başındayız” ifadeleri yer aldı.